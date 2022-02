Kan det virkelig passe, at en plug-in hybrid kan klare 50 km/l, 60 km/l eller 80 km/l, som der står i brochuren, og at CO 2 -udledningen dermed er langt under 50 g/km?

Det er langtfra tilfældet, og nu vil EU stramme op, så der kommer en ny måde at teste bilerne på, og de teoretiske og officielle WLTP-tal for forbruget passer bedre med virkeligheden.