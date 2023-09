Danmark led samlet Davis Cup-nederlag efter doubledrama

I andet sæt kom brasilianerne bedst fra start og fik kampens første brud til 3-1, men danskerne blev ved med at hænge på, og efter et maratonparti lykkedes det at bryde til 4-5 efter at have afværget tre brasilianske sætbolde.

Nu havde danskerne momentum, og kom på 30-15 i modstandernes serv ved stillingen 5-5, men brasilianerne løftede niveauet, holdt serv til 6-5 og brød efterfølgende til sætsejr på 7-5.

Nu var brasilianerne ovenpå, og det udnyttede de til at bringe sig foran med 3-0 i det afgørende sæt.

Men igen slog danskerne tilbage. De udlignede til 3-3, og så var der lagt op til en nervepirrende afslutning.

Med ryggen mod muren bagud 4-5 kom danskerne ned med tre matchbolde i Sigsgaards serv, men danskerne vandt de næste fem bolde og udlignede til 5-5.