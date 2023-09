Djokovic strøg videre i US Open efter problemfri sejr

Verdensranglistens nummer to, Novak Djokovic, er problemfrit videre til kvartfinalen i grand slam-turneringen US Open, efter at han slog kroatiske Borna Gojo natten til mandag dansk tid.

Kroaten, som ligger nummer 105 i verden, viste sig ikke at være noget match for den hårdtslående serber, som kunne sætte punktum for kampen efter tre sæt.