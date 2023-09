Gauff: Wozniacki kan kæmpe med om Australian Open-titel

- Hun er utroligt fit, og det gav hende også mange sejre i første del af karrieren, men hun spiller også fantastisk tennis.

Gauff mener, at Wozniacki er en mere komplet spiller end det, hun havde ry for at være.

- Hun har haft ry for at være en kontraspiller, der spiller bolden tilbage. I dag (søndag, red.) spillede hun også meget aggressivt. Hun slog sin forhånd rigtigt godt ned ad linjen. Det fangede mig flere gange, da jeg ikke havde forventet det.

- Hun udnyttede mine fejl, og jeg kunne ikke slå bolden for kort, for så straffede hun den aggressivt. Så det var svært at finde balance mod hende, fortæller verdensranglistens nummer seks.