Overlegen Djokovic knuste spanier i US Open

Novak Djokovic er sikkert videre til tredje runde i årets US Open.

Onsdag havde den 36-årige serber således ingen problemer med at ekspedere verdens nummer 76, spanske Bernabe Zapata Miralles, ud af turneringen.

6-4, 6-1, 6-1 vandt Djokovic på godt to timer, og dermed har han tabt blot 11 partier i sine to første kampe i New York i årets US Open.