Novak Djokovic: Jeg har aldrig mødt en spiller som Alcaraz

Den unge spanier fortæller, at han kæmpede for sig selv - ikke sin generation af unge stjernespillere, som også inkluderer danske Holger Rune.

Der har længe været snak om, hvornår de unge spillere for alvor kan vippe veteraner af pinden og begynde at hive grand slam-sejre hjem i læssevis, som man har set det med Djokovic, Nadal og Federer.

- Det har også været godt for generationen, siger Alcaraz om sejren over Djokovic.

- Jeg tror, at det, at se mig slå ham, kan give dem troen på, at de også er gode nok til at gøre det. Det er fantastisk for mig og også de unge spillere, synes jeg.

Carlos Alcaraz har ud over finalen i Wimbledon vundet grand slam-turneringen US Open, da han slog norske Casper Ruud i finalen sidste år.