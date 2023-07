Djokovic er braget ind i sin niende Wimbledon-finale

Djokovic kom flyvende fra land mod Sinner og spillede sig på 3-0, inden italieneren kom op i gear. Sinner fik reduceret til 1-3 i egen serv og efterfølgende spillet sig til en breakbold, som dog blev misset.

Derfra gjorde Djokovic kort proces, og serberen endte med at vinde første sæt på omkring 40 minutter.

I andet sæt fik Sinner det også svært tidligt. Djokovic brød italieneren, anden gang Sinner servede. Sinner fik spillet sig til endnu en breakbold i det efterfølgende parti, men også den blev misset.

Djokovic havde igen ikke de store problemer med at tage sættet, og så var Sinner for alvor under pres.

Tredje sæt var helt jævnbyrdigt. Faktisk havde Sinner et lille overtag, og foran 5-4 spillede han sig til to break- og sætbolde i Djokovics serv.