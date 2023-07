Djokovic føler sig overvåget på træningsbanen ved Wimbledon

- Omstændighederne er sådan, at vi nærmest ikke kan have noget privatliv, selv om jeg indimellem gerne vil have det, siger Novak Djokovic ifølge dpa.

- Det ville give mig muligheden for at prøve et eller andet af under træning, og jeg ville også være i stand til at kommunikere lidt mere tydeligt med mit team, siger han.

Temaet har været stort især i serbiske medier i de seneste dage.

Her florerer historien om, at den spanske verdensetter Carlos Alcaraz’ far har udnyttet muligheden for at se Novak Djokovic træne og i den forbindelse filmet serberen med sin telefon.