Djokovic nedkæmpede servekanon og er klar til kvartfinalen

Opgørets to første sæt blev afviklet sent søndag aften, inden det blev for sent, og forløb på samme måde. Begge spillere var knivskarpe i egen serv, og derfor blev sættene afgjort i tiebreak.

I det første kom Hurkacz foran med et minibreak, men Djokovic strammede sig an og vandt 8-6 efter at have overlevet tre sætbolde. I det andet var Hurkacz igen foran med et minibreak, men resultatet var igen en serbisk sætsejr.

I tredje sæt, der blev afviklet mandag eftermiddag, var kursen sat mod endnu en tiebreak, men foran 6-5 tilspillede Hurkacz sig for første gang i opgøret breakbolde, og den anden blev udnyttet.