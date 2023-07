Djokovic snupper sin 30. sejr i træk i Wimbledon

Novak Djokovic fortsætter sin suveræne stil på Wimbledons grønne græs.

Onsdag slog han i anden runde australieren Jordan Thompson, der er nummer 70 i verden.

Serberen, der er nummer to på verdensranglisten, vandt med cifrene 6-3, 7-6, 7-5.

Thompson bed godt fra sig og sørgede for, at Djokovic måtte slide for sejren i særligt de to sidste sæt.