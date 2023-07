Venus Williams på 43 år: Måske spiller jeg stadig som 50-årig

Venus Williams spiller fortsat tennis, selv om hun de seneste år har været plaget af diverse skader. Det har også været tilfældet i år.

Efter en turnering i januar var hun ude i seks måneder grundet en lårskade. Derfor er det kun blevet til tre kampe på græs forud for Wimbledon.

- Skaden var et mareridt, og genoptræningen var besværlig. Jeg har ikke spillet mange kampe de seneste år, men det er ikke med min gode vilje, siger Venus Williams.

Hun er nede som nummer 558 i verden i øjeblikket, men var på et tidspunkt sidste år end ikke at finde blandt de første 1000 navne på verdensranglisten.

I alt er Venus Williams noteret for syv grand slam-titler i single. Foruden fem gange Wimbledon har hun også vundet US Open to gange.