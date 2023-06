Veteranen Williams tog første top-50-skalp i fire år

- Når jeg er på banen, får jeg mindelser om ting, jeg gjorde på banen tidligere. Der er mange minder, siger Venus Williams ifølge AFP.

I tennisverdenen er der blevet spekuleret i, om hun indstiller karrieren ved dette års Wimbledon, men det har hun ikke selv sagt noget om.

Williams rangerer som verdens nummer 697 og behøver et wildcard for at deltage i den engelske grand slam-turnering, der begynder 3. juli.

Først skal hun i anden runde i Birmingham møde enten tjekken Linda Noskova eller Jelena Ostapenko fra Letland.