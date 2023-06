Rekordholderen Djokovic er langtfra færdig efter ny sejr

Han har lige slået alle rekorder ved at vinde sin Grand Slam nummer 23. Men rejsen stopper ikke her for serbiske Novak Djokovic.

- Det er en utrolig følelse at vinde 23. Jeg er ovenud taknemmelig og velsignet af at stå her med så mange utrolige resultater, siger han efter kampen.

Han slog søndag norske Casper Ruud og vandt dermed sin tredje French Open.