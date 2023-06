Novak Djokovic skriver historie med finalesejr over Holger Runes onde ånd

Her så de en sløv Djokovic komme bagud 0-3 efter bundsolidt norsk spil og en stribe uprovokerede serbiske fejl.

Uden at imponere stort hævede Djokovic sit niveau og fik brudt tilbage til 3-4, inden spillerne i en meget jævnbyrdig periode holdt deres servepartier og spillede sig frem til en tiebreak.

Herfra var det dog slut med jævnbyrdigheden.

Djokovic lignede pludselig det fænomen, som hans sejrsliste antyder, at han er. Ruuds stabile spil var ikke længere nok til at matche Djokovic, og det endte 7-1 i tiebreaken efter et maratonsæt på hele 81 minutter.

Djokovic fik ryddet ud i fejlene og skruet op for vinderboldene, ligesom han fik vundet langt flere point, når han lykkedes med sine førsteserver, og så hjalp det ikke meget, at Ruud fightede fint for sin sag.