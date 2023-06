Swiatek har vundet tredje French Open

Verdens nummer 43 lavede godt nok ti vindere - dobbelt så mange som Swiatek - i første sæt, men fejlene var også talrige, og det blev kostbart for den 26-årige tjekke.

Efter mindre end tre kvarter var Swiatek foran med et sæt, og bare et kvarter senere var hun også oppe 3-0 i andet sæt og på vej mod en suveræn sejr.

Muchova havde indtil da virket i total vildrede og totalt blottet for selvtillid. Men efterfølgende valgte hun tilsyneladende at slippe tøjlerne og give los, og det gav et skift i momentum.

Tjekken gik langt mere offensivt til værks, og efter et godt serveparti brød hun også en ikke specielt godt servende Swiatek til stor glæde for det tennishungrende publikum på lægterne.