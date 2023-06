Holger Runes overmand tog suveræn finalebillet

Casper Ruud er klar til karrierens tredje grand slam-finale.

I suveræn stil bookede Holger Runes overmand fredag aften sin billet til et møde med Novak Djokovic i Paris på søndag.

6-3, 6-4, 6-0 vandt nordmanden over tyske Alexander Zverev efter lidt over to timers kamp på Court Philippe-Chatrier.

- For at være ærlig, jeg gik ud og forsøgte at spille uden alt for mange følelser. Uden at tænke for meget.