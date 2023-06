Rune før Ruud-møde: Der er stadig langt til førsteplads

- Jeg føler mig ikke meget tættere på (i forhold til for et år siden, red.). Der er stadig meget lang vej.

- For at blive nummer et skal jeg være i stand til at vinde grand slam-turneringer, og det har jeg ikke gjort endnu, men jeg har chancen her, siger Rune før onsdagens kvartfinalemøde med Casper Ruud.

Tidligere har han taget store spring frem på verdensranglisten med sidste års kvartfinale i French Open og senere triumfen i Paris Masters, men nu er han oppe i et luftlag, hvor det kræver noget mere at avancere.