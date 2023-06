Djokovic spiller sig i semifinalen efter bøvl med russer

Det så ellers godt ud for 27-årige Khachanov, som vandt første sæt efter et enkelt servegennembrud og uden at afgive en eneste breakbold undervejs.

Russeren kunne have fået endnu mere momentum efter et helt jævnbyrdigt andet sæt. Ingen spillere fik så meget som en breakbold i sættet, som derfor skulle afgøres i tiebreak.

Her var der til gengæld klasseforskel, for Djokovic vandt tiebreaken 7-0 og undveg at komme under enormt pres.

Den lussing havde Khachanov svært ved at komme sig over. Han blev brudt for første gang i kampen i det efterfølgende parti - det første parti i tredje sæt - og senere blev han brudt igen i det korte tredje sæt.