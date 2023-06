Helt grundlæggende skal kroppen bruge mindst en halv time til at reagere på indtaget af næringssaltet og væsken, hvilket passer meget godt med det comeback, som Holger Rune præsterede i femte sæt både energimæssigt og spillemæssigt – altså en rum tid efter at have søgt hjælp.

De fire grand slams er specielt krævende, da de spilles bedst af fem sæt i modsætning til tre sæt i resten af kalenderårets turneringer. Nummer seks i verden, Rune, har da også tidligere i karrieren døjet med sammenbrud og kramper, hvilket har ført til et samarbejde med Team Danmarks eksperter omkring indtaget af væske og kulhydrater.

»Det er en kompliceret øvelse. Mange faktorer spiller ind, og hele det mentale arbejde med sig selv i så lang en tenniskamp har også stor betydning. Derfor vil jeg være ked af at kalde det et regulært vidundermiddel, men det er vigtigt at kunne ty til i pressede situationer,« fastslår Majke Jørgensen.