Argentinsk top-10-dræber forventer vild stemning mod Rune

I Rom slog han italienske Jannik Sinner, og i Barcelona besejrede han norske Casper Ruud. De ligger henholdsvis nummer ni og fire i verden. Lørdag slog han så Fritz, der er nummer otte lige nu.

To gange de seneste måneder har han også slået nummer 13, Cameron Norrie, og på hardcourt i Miami vandt han over verdens nummer 10, Felix Auger-Aliassime.

Det får ham dog ikke til at miste jordforbindelsen, da han bliver spurgt til, om han selv føler, at han hører til i top-10.

- Jeg føler ikke, at jeg hører til i top-10. Jeg er ikke engang i top-20 endnu, selv om jeg formentlig er det eller er tæt på efter French Open. Men jeg arbejder på at nå det niveau, og jeg er kommet tættere på.

- Jeg skal bare blive ved med at vinde og blive bedre, så jeg forhåbentlig kan nå top-10 en dag. Jeg har spillet rigtig godt på det seneste og er glad for at have slået så mange spillere fra top-10 og top-20, siger Cerundolo.