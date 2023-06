Holger Runes titeldrøm har fået et kæmpe løft

Lige så sigende var den knyttede næve, da han havde sikret sig det allerførste point i selve dysten. Den gode fornemmelse blev endnu med et brud til 2-0, men derfra gik det kun én vej med fem partier i træk til favoritten, og det gik hurtigt.

Reelt kunne kun en skade forhindre Holger Rune i at avancere, da modstanderen simpelthen ikke havde midlerne eller niveau til at modstå presset. Derfor levede opgøret aldrig for alvor op til betegnelsen ”kamp”, men undervejs fik verdens nummer seks givet prøver på sine evner – eksempelvis da han ved 5-2 neutraliserede en breakbold med en vidunderlig baghånd på tværs af banen og uden for Olivieris rækkevidde.

Bruddet kom dog alligevel som et udslag af slapt spil og manglende fokus fra Holger Rune, som mandede sig op og snuppede første sæt på blot 35 minutter for så bare at falde lidt i intensitet og rode sig ud i unødvendigt lange dueller fra tid til anden.

Det pletvise fravær af fokus kunne dog ikke skabe den mindste form for spænding, så efter kun to timers spil lod han sig hylde af publikum og kunne hoppe hjem på sofaen.

Næste modstander findes senere i eftermiddag i kampen mellem Francisco Cerundolo og Taylor Fritz, og Holger Rune er dermed sikker på at skulle op mod en seedet spiller, hvilket er lidt et særsyn.

En del af de seedede er røget ud – i Holger Runes er Jannik Sinner det mest prominente offer, da italieneren blev regnet i gruppen af outsidere lige under titelfavoritterne Carlos Alcaraz og Novak Djokovic. På papiret havde Daniil Medvedev som andenseedet og nylig vinder af grusturneringen i Rom endnu større grund til frustration over sit tidlige exit, men russeren virkede som på glatis i sin førsterundekamp og ville have fået mere end svært ved at holde sig oprejst gennem syv kampe og hele vejen til trofæet.

Den tur kan Holger Rune altså til gengæld stadig drømme om at klare, men der kommer større bump på vejen end lørdag, og derfor er det rart ikke at have brugt ret mange ressourcer indtil nu.