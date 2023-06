Lægen forbød Holger Runes modstander at spille

- Faktisk har jeg det ellers fysisk ret godt. Jeg vågnede op og var ret glad onsdag morgen.

- Jeg kunne mærke smerter i håndleddet under hele min kamp tirsdag. Vi valgte at vente lidt med at få tjekket det, men yderligere undersøgelser har vist, at jeg ikke kan spille, siger Monfils.

Han håber nu på at kunne vende tilbage til græssæsonen efter en mindre pause og hvile til håndleddet.

- Jeg tror, at hvis den havde været brækket, så havde det været mere alvorligt.

- Jeg ved mere om tidshorisonten senere. Men lægen sagde, at han håber på, at jeg kan være i stand til at spille på græs, siger franskmanden.

Holger Rune er dermed videre til tredje runde uden kamp.