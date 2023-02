Indien har udlignet i Davis Cup-dyst mod Danmark

Fra begyndelsen af tredje og afgørende sæt fik tilskuerne endelig den spænding, som de havde sukket efter tidligere, men det var inderen, der stadig havde et lille overtag.

Det udnyttede han til at bryde til 3-2, og det kunne Holmgren ikke svare tilbage på. Nagal blev ligesom i andet sæt ikke brudt og servede sejren rent hjem.

Nu behøver Danmark to sejre lørdag for at vinde samlet, og den ene skulle meget gerne komme hjem, når Holger Rune spiller single i fjerde kamp.

Som udgangspunkt er Johannes Ingildsen og Christian Sigsgaard sat på til at spille doublen - lørdagens første kamp - men holdkaptajn Frederik Løchte kan op til kampen vælge at skifte, hvis han eksempelvis foretrækker at stille med Rune.