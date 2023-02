Han er en kendis, som tv gerne vil bruge som blikfang i indsamlingsprogrammer, og derfor afsatte han torsdag tid til lidt velgørenhedsarbejde.

Han er et af de allerstørste fremtidshåb inden for sin sport og har derfor haft et kamerahold fra mændenes ATP Tour på besøg et par dage for at vise sit hjemland og udgangspunkt.

Og så er han stadig blot en teenager, der netop har købt en lejlighed, som han skal til at indrette på en helt speciel måde.