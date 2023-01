Hviderusser trodsede modgang og vandt Australian Open

Kasakheren kæmpede for at blive i sættet, men Sabalenka satte sig igennem, og med to serveesser tvang hun kampen ud i tre sæt.

Kræfterne så ud til at være intakt hos begge spillere, og tredje sæt udviklede sig til lidt af en stillingskrig. Man sad med en fornemmelse af, at Sabalenka havde det spillemæssige overtag, men først ved stillingen 3-3 udmøntede det sig i et nyt servegennembrud.

Sabalenka trykkede Rybakina i bund og satte kurs mod titlen. Begge spillere spillede med stor nervøsitet i kampens sidste parti, hvor Sabalenka missede tre matchbolde, før det endelig lykkedes hende at lukke kampen.

Danske Clara Tauson skulle have forsøgt at kvalificere sig til årets første grand slam-turnering, men en forstuvet fod kostede hende turen til Australien.

I stedet får hun senere lørdag sæsondebut i kvalifikationen til WTA-turneringen i Lyon.