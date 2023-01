Ramt Djokovic forsvarer sin far efter flag-kontrovers

Efterfølgende har der floreret videoer på sociale medier, hvor Srdjan Djokovic tager del i støtten og holder et stort russisk flag, hvor Putin er afbilledet.

Derudover blev det tolket, som om Srdjan Djokovic sagde ”længe leve Rusland”. Det er dog en fejlfortolkning, mener Novak Djokovic.

- Jeg hørte det, og han sagde ”cheers” (tak, red.), siger den nidobbelte Australian Open-vinder.

Ukraines ambassadør i Australien, Vasyl Myroshnychenko, har udtalt, at han mener, at Djokovics far skal udelukkes fra Australian Open.

Den ukrainske tennisspiller Marta Kostyuk siger desuden fredag, at det var ”meget chokerende” at se Novak Djokovics far posere med et russisk flag.

- Jeg forstår det ikke. Det gør virkelig ondt, og jeg ved ikke, hvordan det er muligt, siger hun med henvisning til, at der var russiske flag nær arenaen.