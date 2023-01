Djokovic knuste Runes overmand og er semifinaleklar

Onsdagens cifre lyder voldsomme, men faktisk spillede Rublev i perioder fint og viste prøver på sit repertoire, særligt i første sæt.

Russerens problem var blot, at Djokovic ramte et nærmest umenneskeligt niveau fra baglinjen, og der skulle utroligt meget til for at vinde bolde nok til at sætte partier sammen for Rublev.

Når Rublev endelig spillede sig frem til breakbolde, afviste Djokovic dem lige så hurtigt med en stærk serv eller utagelige vindere.

Rublev kunne da heller ikke holde serberen fra fadet i egen serv, og så måtte cifrene blive grumme.