Græsk tennisstjerne stoppede ung tjekkisk overraskelse

I tirsdagens kvartfinale udeblev overraskelsen dog. Dertil var 24-årige Tsitsipas generelt for stærkt spillende i kampen, der varede to timer og et kvarter.

I andet sæt viste Lehecka den bedste side af sit repertoire, og der skulle tiebreak til for at afgøre sættet.

Igen var Tsitsipas en tand bedre og skarpere end sin tre år yngre modstander, der heller ikke i tredje sæt kunne hamle op med grækerens sublime spil fra baglinjen.

Lehecka formåede ikke at udnytte sine breakmuligheder, og det var med til at afgøre kampen.