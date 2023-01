Rune holder fast i ambitiøst mål og vil arbejde på nerverne

Den ambitiøse målsætning om en førsteplads på verdensranglisten og grand slam-titler i år er ikke død for tennisstjerneskuddet Holger Rune.

Men der skal arbejdes på håndteringen af situationer, hvor presset er stort, lyder det fra ham.

Mandag på et pressemøde forklarer den 19-årige dansker efter et nederlag til Andrey Rublev i et femsætsdrama, at han ser årets indsats ved Australian Open som et skridt på vejen mod sine store mål i år.