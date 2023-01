Useedet polak slog fransk titelbejler i Australian Open

- Jeg tror ikke rigtigt på, at jeg gjorde det. Jeg ved ikke, hvad der lige skete.

- På den anden side vil jeg heller ikke sige, at det var fuldstændig uventet, for jeg troede virkelig på mit spil, da jeg gik ind på banen, siger Magda Linette i sit sejrsinterview.

Kampen startede som forventet, da favoritten Garcia bragte sig foran 3-0, men Linette fik tvunget første sæt ud i en tiebreak, som hun vandt.

De to spillere fulgtes frem til 4-4 i andet sæt, hvor et polsk servegennembrud banede vejen for den samlede sejr.