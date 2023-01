Rune, der er 9.-seedet og spiller sin første kamp ved grand slam-turneringen tirsdag, har selv forklaret, at besættelsen blandt andet kommer af en kærlighed til sporten.

Men selv noget, der som udgangspunkt er godt, kan blive et problem, mener Tsitsipas.

- Tennis er en vigtig del af ens liv. Men jeg er bare lidt bekymret for, om han brænder ud, siger Tsitsipas.

- Det er meget tennis. Jeg ser på tennisspillere og er i stand til at analysere dem lidt. Jeg synes, at jeg har et godt øje for det.

Sidste år slog Rune den græske stjerne to gange.

Det skete henholdsvis ved French Open i Paris og en turnering i Stockholm. Og Tsitsipas ser da også en ”stærk sportsmand” i Rune, som er ”i stand til at slå alle”, samtidig med at danskeren i grækerens øjne ”nogle gange” kan forbedre sin opførsel på banen.