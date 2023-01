Osaka er gravid og vender først tilbage i 2024

- Jeg ved, at jeg har så meget at se frem til. Noget af det, jeg glæder mig til, er at se mit barn overvære en af mine kampe og sige: ”Det er min mor”.

- 2023 bliver et år fuld af lektioner, og jeg håber at se jer i begyndelsen af næste, for jeg vil være der i Aus (Australian Open, red.) 2024. Elsker jer alle sammen uendeligt, skriver hun.

Osaka har ikke spillet på WTA Touren, siden hun trak sig fra en kamp i anden runde af Pan Pacific Open i Tokyo i september sidste år på grund af sygdom.

Den japanske grand slam-vinder og tidligere verdensetter trak sig fra flere turneringer sidste år. Hun har tidligere fortalt om at døje med angst og depression.