Serena Williams' overkvinde savner anerkendelse

Med sidste uges exit i US Open sluttede tenniskarrieren formentlig for ikonet Serena Williams. Hun har ikke sagt det direkte, men har antydet, at grand slam-turneringen i New York var hendes sidste.

Dermed slutter hun på 23 grand slam-titler i single og når ikke op på siden af rekordholder Margaret Court, der i perioden fra 1960 til 1973 vandt 24 grand slam-titler i single.