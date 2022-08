De to seneste US Open-mestre er ude hos kvinderne

Favoritterne fortsætter med at falde i grand slam-turneringen US Open. Natten til onsdag dansk tid var det de to seneste mestre hos kvinderne, der måtte lade livet.

Den sensationelle vinder fra sidste år, Emma Raducanu, fik aldrig helt fat mod franske Alizé Cornet, der har ry for at være lidt af en favoritdræber ved de største turneringer.