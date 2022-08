Havde Rune og Tsitsipas stillet op til doublesemifinalen, risikerede grækeren at nå op på at skulle spille fire kampe inden for et døgns tid i tilfælde af sejr sammen med Rune.

Holger Rune har selv oplevet at skulle prioritere sine kræfter på samme måde. Ved årets French Open vred han lidt om på foden i sin første runde i single. Det fik ham til at trække sig fra doubleturneringen, da han ikke turde at spille på to heste. Han endte med at nå kvartfinalen.

I doublefinalen søndag i Cincinnati møder Tim Puetz og Michael Venus det amerikanske makkerpar Rajeev Ram og Joe Salisbury.

Doublesemifinalen mellem Tsitsipas og Rune og Puetz og Venus skulle have været spillet umiddelbart efter singlesemifinalen mellem Tsitsipas og Medvedev.