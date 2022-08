Rune og Tsitsipas er videre til semifinalen i Cincinnati

Det 19-årige danske tennistalent blev sendt ud af singleturneringen ved Cincinnati Masters i første runde. På trods af, at Rune her spillede en flot kamp, måtte danskeren mandag give fortabt over for britiske Cameron Norrie, verdensranglistens nummer 11.

Den unge dansker gik her tre pladser tilbage fra nummer 26 til 29.

Den 24-årige Tsitsipas og verdensranglistens nummer syv er stadig med i singleturneringen. Han slog sent fredag dansk tid amerikaneren John Isner i kvartfinalen med cifrene 6-3, 5-7, 7-6.