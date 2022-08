Nervøs teenager uddelte æg til Serena Williams

Den 40-årige tennislegende Serena Williams overlevede ikke første runde ved denne uges store Masters-turnering i Cincinnati i USA.

Williams, der for nylig antydede, at et karrierestop er lige op over, tabte 4-6, 0-6 til den britiske teenager Emma Raducanu.

Williams forlod efter nederlaget hurtigt banen uden at tale med journalister.