Bevæget Serena Williams tabte og sagde farvel til Toronto

- Jeg elsker at spille her og har altid elsket det, sagde Serena Williams, mens hendes stemme meget tydeligt var ved at knække.

Serena Williams fortalte tirsdag i et stort interview med magasinet Vogue, at hun er parat til at ”udvikle sig væk fra tennis”, og ifølge mange medier kommer hun til at lægge ketsjeren på hylden efter US Open, som begynder 29. august.

Det har hun dog ikke bekræftet endegyldigt, men det var tydeligt i Toronto, at det ultimative karrierestop nærmer sig, og at mere end 20 år på topplan nærmer sig sin afslutning.