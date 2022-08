Serena Williams antyder stop: Vil udvikle mig væk fra tennis

- Jeg har aldrig kunnet lide ordet pension. Det føles ikke som et moderne ord for mig. Jeg har tænkt på det her som en overgang, forklarer den 40-årige stjerne.

- Måske er evolution det ord, der bedst beskriver, hvad jeg har gang i. Jeg er her for at fortælle dig, at jeg er ved at udvikle mig væk fra tennis, mod andre ting, der er vigtige for mig, siger Serena Williams til Vogue ifølge Reuters.

I det lange interview fortæller hun, at hun ikke har brug for en specifik afskedsturnering til at sige farvel.