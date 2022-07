Djokovic sendte brite ud og rækker ud efter ny Wimbledon-triumf

To gange har Djokovic stået over for Kyrgios. Begge gange var i 2017, og Kyrgios vandt begge opgør med 2-0 i sæt.

- Jeg har aldrig vundet et sæt mod ham. Forhåbentlig kan det være anderledes denne gang. Han har ikke meget at tabe, siger Djokovic.

Søndagens Wimbledon-finale bliver nummer otte for Djokovic.

Serberen så ellers en anelse rystet ud fra begyndelsen af fredagens semifinale.

Norrie havde aldrig været i en semifinale i en grand slam-turnering inden fredagens kamp. Men briten spillede klart bedst og sikrede sig første sæt med et servees.

Til gengæld hævede Djokovic sit niveau i andet sæt, hvor fejlene fra Norrie kom oftere, mens Djokovic pakkede sine mere væk. Som da Norrie sendte en baghånd ud, så Djokovic kom på 1-1 i sæt.