Skade sender Nadal ud af Wimbledon inden semifinale

- Jeg kan helt ærligt ikke give jer et klart svar, fordi hvis jeg gjorde det, og der skete noget andet i morgen (torsdag, red.), ville jeg være en løgner, lød det fra Nadal onsdag aften.

Spanieren mødte op på Wimbledon-anlæggets træningsbaner torsdag for at prøve kroppen af, men den gav ham altså tilsyneladende ikke de svar, Nadal ledte efter.

- Jeg kan ikke forestille mig at vinde to kampe med denne smerte, siger Nadal på torsdagens pressemøde ifølge Reuters.

- Det vigtigste for mig er glæde frem for titlen, selv om alle ved, hvor meget energi jeg lægger i det her, da jeg ikke kan risikere at skulle være ude i to til tre måneder. Jeg er meget ked af det.