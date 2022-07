Kyrgios er sigtet for at have overfaldet ekskæreste

På vej til sin kvartfinale ved Wimbledon har Kyrgios indkasseret bøder for i alt 14.000 dollar, svarende til lidt over 100.000 kroner.

Bøderne er fordelt over to episoder. I første runde spyttede Kyrgios i retning mod en tilskuer, og i en ophedet kamp i tredje runde mod Stefanos Tsitsipas fik Kyrgios en bøde for at bande.