42-årige Venus Williams lod sig friste af Wimbledons græs

- Jeg havde ingen planer om at spille. Men jeg så græsset og blev begejstret, siger Venus Williams til Reuters.

Venus Williams var taget til London for at følge lillesøster Serena Williams, som efter et år væk fra tennisbanen gjorde comeback tidligere på ugen, men som røg ud efter i første runde i singlerækken.

- Jeg var til stede ved French Open, en smuk begivenhed, men mit hjerte slog ikke på samme måde der. Jeg havde ingen planer om at spille, men så spurgte jeg Jamie i sidste minut, siger Venus Williams.