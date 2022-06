Serena Williams fik comeback med dramatisk sejr

Cifrene lød 2-6, 6-3, 13-11.

Williams og Jabeur var ellers nede i sækken og overlevede senere en matchbold, før de hev sejren hjem.

Det var til at se, at Williams ikke har spillet konkurrencetennis i 12 måneder. Hun lavede en lang række uprovokerede fejl i særligt første sæt, men hun fik spillet sig bedre ind undervejs og viste i glimt god tennis.

Efter at have tabt første sæt var Williams og Jabeur to gange nede med et servegennembrud i andet sæt, men parret slog tilbage og vendte 2-3 til 6-3.