Holger Rune overvandt svær start og er klar til Zverev

Her står den danske teenager over for den tyske stjerne Alexander Zverev, der er nummer tre på verdensranglisten og førsteseedet i turneringen på hjemmebane.

For at blive klar til det møde skulle Holger Rune lige forbi Lehecka i deres andet indbyrdes møde. De mødtes også sidste år i franske Pau, hvor Lehecka trak sig sejrrigt ud.

Det gik da heller ikke helt efter planen i begyndelsen for Rune mandag. Danskeren var for svingende i sit spil, og med to servegennembrud bragte tjekken sig på 5-2.

Men Rune viste stor modstandsdygtighed og kæmpede sig helt op på 6-5, før Lehecka brød for anden gang og sendte sættet i tiebreak.