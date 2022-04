Pensioneret tennisstjerne vil udgive børnebøger

Motivationen finder den 25-årige australier nu et andet sted. Blandt andet hos sin femårige niece, Lucy.

- Lucy har en perfekt alder til at forstå historier og fortællinger og læse bøger. Jeg elsker, at hun fortæller mig, hvad hun tænker, hvad hun føler, og hvordan hun har det, når hun læser en bog.

Der er også en erindringsbog med Bartys minder og oplevelser fra livet og tiden som tennisspiller på vej.

- Det er ikke så tit, at man gør det som 25-årig, men det er virkelig et spændende projekt, siger hun.

Hun forsikrer, at hun ikke har fortrudt sit valg om at stoppe.

- Jeg er virkelig glad. Jeg havde ikke brug for at få det bekræftet, men jeg føler, at jeg har fået bekræftet, at jeg traf den rigtig beslutning.