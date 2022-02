Djokovic kan møde nye vaccinekrav i stor amerikansk turnering

Serbiske Novak Djokovic kan blive forhindret i at deltage i endnu en turnering.

Denne gang drejer det sig om den prestigefyldte amerikanske tennisturnering Indian Wells. Den foregår i marts.

Verdensetteren er tidligere blevet indskrevet i turneringen. Arrangørerne bag oplyste dog onsdag, at det er et krav at kunne bevise, at man er blevet fuldt vaccineret mod corona. Det skriver AFP.