Løchte bliver træner i tennisforbund efter karrierestop

Her kommer han til at arbejde med en gruppe af spillere, der er i slutningen af deres juniorkarriere og spillere, som er i gang med den svære transition fra junior til senior, lyder det.

Løchte fortsætter desuden som kaptajn for det danske Davis Cup-hold, herrelandsholdet i tennis.

- Jeg ser utrolig meget frem til at se, om jeg kan gøre noget for dansk tennis, fordi det er det, jeg brænder for, siger han i en pressemeddelelse.

- Jeg har altid bekymret mig meget om dansk tennis og været stolt over, hvad vi kunne bidrage med i verdenstennissen.

- Vi er et lille land, hvor vi alle sammen skal stå sammen. Jeg kunne godt tænke mig at bruge min erfaring og mine år på touren til at gøre en forskel for dansk tennis.