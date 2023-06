Dansk håndboldprofil bytter Berlin ud med Paris

- Jacob har i god tid informeret os om, at han ville væk. Jeg beklager hans afgang og havde ønsket mig, at han blev her i nogle år endnu, siger Bob Hanning til Füchse Berlins hjemmeside.

Jacob Holm havde kontrakt i yderligere et år, hvilket betyder, at Paris Saint-Germain har betalt en overgangssum for danskeren.

Jacob Holm har gennem en årrække været en fast del af det succesrige danske herrelandshold.