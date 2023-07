Sådan udtalte Camilla Andersen dengang til FCK’s hjemmeside.

Drømmen om at sælge rejser var dog begyndt mange år tidligere.

Da Camilla Andersen var i begyndelsen af tyverne, skulle hun finde ud af, hvad hun skulle lave ved siden af håndboldspillet, som hun dengang ikke tjente nok på.

Og da hun en dag sad med et rejsekatalog, tænkte hun, at det kunne være sjovt at sælge rejser. At sidde og tage telefonen og give folk en god oplevelse, fortalte Camilla Andersen for nogle år siden til Berlingske. Hun blev elev i sin managers rejsebureau og har siden 1997 arbejdet fuldtid med at sælge rejser, selv om hun spillede professionel håndbold ved siden af.